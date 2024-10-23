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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الوادي الجديد تبدأ حصر المتسربين من التعليم وتنفيذ محاضرات لطلاب الثانوية

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد
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أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إعداد خطة عمل لتنفيذ مقترح المحاضرات الدراسية لطلاب الشهادة الثانوية العامة، ووضع آلية لتحقيق انضباط حضور المعلمين والطلاب بدءًا من الأسبوع القادم. والتنسيق مع رؤساء المراكز لبدء مجموعات التقوية والقوافل التعليمية مبكرًا خاصةً بالقرى والمراكز النائية.

وأضاف الزملوط في تصريح له اليوم الأربعاء، أنه كلف بحصر أعداد المتسربين من التعليم، لوضع حلول ومعالجة الظاهرة ، إعداد تقرير بنتائج ومخرجات التخصصات الجديدة بالتعليم الفني، والتنسيق مع المديريات المعنية لتنفيذ دورات تدريبية لصقل مهارات الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل.

كما اكد على دور مكاتب العلاقات العامة داخل المستشفيات ومسئوليتها بشكل كامل من مديرية الصحة، وتغطية كافة القرى بالخدمة الطبية وحصر مشكلات التأمين الصحي على مستوى المحافظة وإعداد مقترح لحلها.

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