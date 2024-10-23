أنباء عن احتجاز رهائن داخل شركة تركية في أنقرة

أفادت فضائية "سكاي نيوز" بورود أنباء عن احتجاز رهائن داخل شركة الصناعات الجوية والفضائية في العاصمة التركية أنقرة.

ورصدت كاميرات المراقبة صورة لأحد منفذي الهجوم الإرهابي في العاصمة التركية أنقرة ضد مقر شركة "توساش" المتخصصة بالصناعات الدفاعية وصناعات تكنولوجيا الفضاء، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء تركيا في نبأ عاجل.

كانت وزارة الداخلية التركية، قد أعلنت عن سقوط قتلى وجرحى في هجوم إرهابي استهدف مقر شركة" توساش" في العاصمة التركية أنقرة، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها منذ قليل.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن الهجوم طال الشركة التركية للصناعات الجوية والفضائية في العاصمة أنقرة .