3 نوفمبر.. نقل مديريات الوادي الجديد الى المجمع الحكومي المميكن

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء وليد منصور نائب مدير أمن المحافظة.

خلال اللقاء أكد الزملوط التشديد على متابعة ملفات التقنين وحث المواطنين على تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة 4 نوفمبر القادم ، وتحديد يوم الأحد 3 نوفمبر 2024 لانتظام كافة المديريات والجهات الحكومية بالمجمع الحكومي الحديث بالعاصمة الإدارية بمدينة الخارجة ، عدا خدمات الجمهور، وتوفير وسائل انتقال وتنظيم المواعيد ونقاط التجمع على أن يكون الشهر الأول مجانًا ثم من خلال اشتراك مخفض للعاملين.

كما أكد الاستعداد لاستقبال موسم القمح، وتكثيف التوعية للمزارعين و التوسع بمبادرات السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك مخفضة الأسعار من خلال منافذ ثابتة ومتنقلة بالقرى والمناطق النائية.