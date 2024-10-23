جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول الوقاية من تسوس الأسنان

تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، نظمت الجامعة ندوة توعوية تحت عنوان "الوقاية والحفاظ على الأسنان والأغذية التي تحارب التسوس"، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "بداية جديدة" لتعزيز الصحة العامة.

وفي كلمته، أكد الدكتور ناصر مندور على أهمية التوعية الصحية لرفع مستوى وعي المجتمع بأهمية الوقاية من الأمراض والحفاظ على الصحة العامة، وخاصة صحة الفم والأسنان التي تعد مؤشراً هاماً لجودة الحياة.

وأضافت الدكتورة دينا أبو المعاطي أن هذه الندوة تأتي في إطار جهود الجامعة لتعزيز دورها المجتمعي من خلال تقديم برامج توعوية تساهم في الوقاية من الأمراض، خاصة بين الشباب والأطفال، مشيرةً إلى أن الاهتمام بالصحة العامة هو جزء من التزام الدولة ببناء الإنسان المصري.

أشرف على تنظيم الندوة الدكتورة داليا فياض، عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان، والدكتورة وفاء الحصري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأدارتها الدكتورة سلمى سالم عبد الحميد، المعيدة بكلية طب جراحة الفم والأسنان. تناولت الندوة العديد من المحاور المهمة، مثل عدد الأسنان اللبنية والدائمة ووظائفها، كيفية حدوث التسوس وأسبابه، وطرق الوقاية والحفاظ على الأسنان باستخدام الفرشاة بشكل صحيح، إضافة إلى أهمية الزيارة الأولى لطبيب الأسنان في سن مبكرة.

نظمت الندوة إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بإشراف الأستاذة إيفون حبيب، بالتعاون مع الأستاذة سماح أحمد، مدير الإدارة والمنسق الصحي بمديرية التربية والتعليم، وذلك ضمن مبادرة "صحتي سر سعادتي"، التي تهدف إلى نشر الوعي الصحي وتعزيز سبل الوقاية.