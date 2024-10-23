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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زعماء مجموعة البريكس يشيدون برئاسة روسيا للمجموعة

مجموعة البريكس 2024
مجموعة البريكس 2024
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أشاد زعماء دول مجموعة البريكس اليوم الأربعاء، بجهود روسيا كرئيسة للمجموعة في عام 2024.. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وقدم الزعماء في وثيقة لهم الدعم الكامل للبرازيل التي ستتولى الرئاسة الدورية للمجموعة العام المقبل وعقد قمة البريكس السابعة عشرة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وتأسست مجموعة البريكس في عام 2006 من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، وفي الأول من يناير 2024 أصبحت مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أعضاء كاملين فيها.

وكانت قمة قازان هي الأولى التي يحضرها الأعضاء الجدد في المجموعة.

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