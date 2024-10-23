لجنة الاختبارات بالدقهلية تواصل اختيار سكرتيري مراكز ومدن جدد وتقييم رؤساء القرى

استكمل الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية واللواء محمد صلاح أبو كريشة وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة اليوم أعمال لجنة الاختبارات لاختيار سكرتيري رئاسة مركز ومدينة جدد لمراكز المحافظة وتقييم رؤساء القري القائمين بالعمل حاليا وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

ضمت اللجنة في عضويتها فكريه سلامه مدير عام الشئون المالية والادارية بالديوان العام و ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة و امال بحيري مدير مديرية التنظيم والادارة بالدقهلية والدكتوره امل السعيد مدير عام الموارد البشرية.



من جانبها اوضحت الدكتوره امل السعيد مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة عضو اللجنة انه تقدم للاختبار اليوم 7 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظة لشغل منصب سكرتير رئاسة وحدة محلية، كما تم من خلال اللجنة تقيم عدد 32 من رؤساء القري القائمين بالعمل حاليا.

يذكر ان المقابلات والاختبارات واعمال التقييم أجريت بشفافية حرصا علي تكافؤ الفرص لاختيار أكفأ وافضل العناصر وفقا للاسس والقواعد والشروط التي تتطلبها الوظيفة تنفيذا للقانون،

وكانت اللجنة حريصة علي اختيار القيادة القادرة على العمل والعطاء، من خلال تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية فى الاختيار للقيادات الجديدة بهدف ضخ دماء جديدة من المتميزين القادرين على التفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية، وتحسين الخدمات المقدمة لمواطني محافظة الدقهلية.

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