بري يبحث مع وزيرة خارجية ألمانيا ورئيس النواب العراقي تطورات العدوان الإسرائيلي

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، مع وزيرة خارجية ألمانيا آنالينا بيربوك، والوفد المرافق لها، تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن "بري" التقى أيضًا رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة محسن المندلاوي، والوفد المرافق له، حيث بحثا الجهود الدبلوماسية البرلمانية لإيقاف العدوان الإسرائيلي على لبنان وقطاع غزة إضافة إلى نتائج مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف في هذا الإطار.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس النواب العراقي تضامن العراق ودعمه ل لبنان وشعبه في مواجهة التداعيات الناجمة عن هذا العدوان.