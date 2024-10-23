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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الليلة.. علي الحجار يحيي حفلًا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

المطرب علي الحجار
المطرب علي الحجار
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يحيي المطرب علي الحجار حفلًا غنائيًا ضخمًا اليوم، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ 32، بقيادة المايسترو أحمد فرج، تمام الساعة 10 مساءً.

يقدم الحجار باقة متميزة من أعماله الغنائية التي من أبرزها؛ أغنية المال والبنون، على قد ما حبينا، العروسة، زي الهوى، قبل ما تواعد، أنا كنت عيدك، يا عم آدم، ما تمنعوش الصادقين، من غير ما تتكلمي، أنتِ طلعتيلي وغيرها من الأعمال الغنائية التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

يومي الأربعاء والخميس.. آخر حفلات مهرجان الموسيقى العربية

يستعد مهرجان الموسيقى العربية لاختتام حفلاته، حيث يقام الليلة حفل كل من؛ المطرب الكبير علي الحجار وفرقته والفنان الإماراتي أحمد الهاشمي، وأوركسترا هاثور السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد فرج، وحفل المطرب أحمد جمال وفرقة أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش.

ويختتم المهرجان فعالياته بحفل المطربة مي فاروق، بقيادة المايسترو تامر فيضي، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

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