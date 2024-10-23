زعم قدرته على توفير عملات مقلدة.. ضبط شخص لاتهامه بالنصب على المواطنين في المنوفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية)، بممارسة نشاطاًَ إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الزعم بامتلاكه عملات محلية مقلدة "على خلاف الحقيقة"، و إنشائه العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها فى الترويج لذلك، وعقب الإتفاق مع راغبي شراء تلك العملات يطلب منهم تحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية كمقدمات لتسليمها، ثم يستولى عليها دون الوفاء بما وعد أو رد المبالغ المالية.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" - جهاز "لاب توب" – بطاقة بنكية) وبمواجهة إعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

