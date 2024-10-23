الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بتجارة العملات الأجنبية بـ150 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال

(6 أشخاص - مقيمين بمحافظة القليوبية) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية - تأسيس الشركات – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.



قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (150مليون جنيه تقريباً).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

