مدبولي: طفرة عملاقة بالجامعات المصرية واستقبلنا مليون طالب في 2024

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه اجتمع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، وراجع معه أرقام الطفرة العملاقة والعظيمة التي حدثت في الجامعات المصرية.

وقال : «نمتلك اليوم 112 جامعة تعمل في مصر، 28 منها فقط حكومية والباقي كلها جامعات خاصة ودولية وأهلية وكل هذه المنشآت استقبلت هذا العام مليون طالب، ففي السابق الطالب الذي كان لا يجد مكان له في جامعة في مصر يلجأ للسفر إلى الخارج».

وأضاف مدبولى في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة أصبح لديها القدرة على استيعاب مليون طالب مشيرًا إلى أنه منذ 5 أعوام كان عدد الطلاب الذين يقبلون في الكليات الطبية في مصر لا يتجاوز 9 آلاف طالب: «هذا العام التحق بكليات الطب في مصر 29 ألف طالب في الجامعات الحكومية والخاصة خلال عام واحد فقط وهذا شيء مهم للغاية».

وتابع: «عدد الطلاب سيلبي احتياجات الدولة من نقص الأطباء الذي كنا نعاني منه»، مشيرًا إلى أن 60% من الطلاب يلتحقون بالكليات العلمية والكليات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، بينما في السابق كان أكثر من 70% من الطلاب يذهبون إلى الكليات النظرية، وهذا تغير نوعي مهم للغاية في منظومة التعليم.