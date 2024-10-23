لبنان يثمن بيان مجموعة السبع ويطالب بتطبيق القرار 1701

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن ترحيبها بالفقرة التي تناولت الوضع في لبنان ضمن بيان الاجتماع الوزاري للدول الصناعية السبع (G7)، والذي عقد يوم أمس في مدينة بيسكارا الإيطالية.

وتضمن البيان دعوة واضحة إلى وقف الأعمال العدائية فوراَ، والتمسك بالحل الدبلوماسي، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، والتشديد على دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وعدم التعرض لعملها، وحماية المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص شكرها للرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع، ممثلة بوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، على الدعوة التي وجهها لنظيره اللبناني لشرح الوضع في لبنان خلال الاجتماع. وقد استغل وزير الخارجية اللبناني هذه الفرصة لتوضيح المخاطر التي يتعرض لها لبنان وشعبه جراء الاعتداءات المستمرة، والتي تهدد حياتهم ومستقبلهم، وطالب بتحقيق حل مستدام يضمن الأمن والاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية.