السوبر المصري.. كولر: الحساب في نهاية الموسم وخسرنا من الزمالك بركلات الترجيح

كشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن استعدادات فريقه لمواجهة الزمالك غدا في نهائي كأس السوبر المصري الذي يقام على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

قال كولر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي عقد منذ قليل: لم يكن لدينا وقتا طويلا للتحضير لمباراة الزمالك بسبب لقاء سيراميكا، لكنها فترة جيدة ونحن مستعدين، عقدنا جلسات مع اللاعبين خلال هذه الفترة وقمنا بتحليلات استعدادا للمباراة.

وأضاف "كولر" أن جميع اللاعبين سيشاركون في مران اليوم استعدادا لمواجهة القمة غدا وهدفنا الفوز.

وتابع: نحن في بداية الموسم وأرجو أن يكون الحساب في نهاية الموسم، وتعادلنا مع الزمالك بهدف مقابل هدف وخسرنا بركلات الترجيح في السوبر الأفريقي والرياضة مكسب وخسارة، ولدينا في الأهلي نسعى للفوز في كل مباراة ولكن هناك أيام الحظ يعاندنا خلالها ونسعى لحصد الكأس غدا.

وأشار المدير الفني للأهلي الى أنه لم يكن هناك حديث مع إدارة النادي بخصوص التتويج بالسوبر الإفريقي أو المحلي أو كأس الإنتركونتننتال وعندما كنت لاعبا وكذلك كمدرب ألعب دائما للفوز في كل مباراة، وأحارب كقائد لفريقي مثل محمد الشناوي واللاعب لديه ميزة بالقدرة على إنهاء اللقاء بكرة واحدة لكن الأمر مختلف كمدرب واللعب كمجموعة بعيدا عن اللعب الفردي أهم وسيقودنا للنجاح.

وأجاب مارسيل كولر على سؤال عن حاجة الأهلي لطبيب نفسي لحل أزمات اللاعبين قائلا: كيف علمت بأزمات اللاعبين وهل لديك دليلا على مشاكل اللاعبين الذين ذكرت أسماؤهم؟.