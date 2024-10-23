مصرع معلم صدمته سيارة نقل في بني سويف

لقي شخص مصرعه إثر اصطدامه بسيارة نقل أخرى، أثناء استقلاله دراجته البخارية بمدينة بني سويف.

تلقى مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص أمام قاعة البارون بمدينة بني سويف،إثر تصادمه بسيارة نقل أخرى أثناء استقلاله دراجته البخارية، يدعى" محمد شحاتة محمود "رئيس قسم المباني بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، والأمين العام للجنة البندر بنقابة المعلمين ببني سويف.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل “م. ش” جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وتم عمل محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.