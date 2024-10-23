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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير البترول: زيادة إنتاج الغاز في 2025

وزير البترول المهندس
وزير البترول المهندس كريم بدوي
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أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أنه بداية من العام المقبل، ستشهد الدولة زيادة في إنتاج الغاز، لافتًا إلى أن شركة "أباتشي" من أكبر الشركات التي تعمل في مصر في مجال الإنتاج واستكشاف الزيت في الصحراء الغربية.
وأضاف وزير البترول خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن الشركة تبدأ العمل في الاستكشاف والإنتاج في مجال الغاز في مصر.

وأوضح" بدوي"، أنه بعد استكشاف الغاز في الصحراء لا بد أن تكون هناك سرعة في إدخال الإنتاج على الشبكة، لافتًا إلى أنّ كل برميل زيت إنتاج محلي مهم لمصر.


وأكد  أن هذا الأمر يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، فالمساهمة من جانب الشركات الوطنية الذي جرى التعاقد معه لزيادة الإنتاج والمساهمة في هذا المجال.

وزير البترول المهندس كريم بدوى زيادة إنتاج الغاز