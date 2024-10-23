السوبر المصري.. الشناوي: نعرف قيمة مباراة الزمالك وهدفنا التتويج باللقب

تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على مواجهة الزمالك، مساء غد الخميس في نهائي السوبر المصري الذي يقام بالإمارات.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، في تمام الساعة الثامنة مساء غد الخميس، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري.

وقال الشناوي، في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: من بعد المباراة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا، نحضر لمباراة غدًا أمام الزمالك بشكل جيد أمس واليوم، نظرًا لأهمية اللقاء ونعرف قيمة مباراة الزمالك".

واضاف : بكل تأكيد مباراة الزمالك بالأخص تبقى دائما صعبة وأمام منافس قوي لديه كل الاحترام ونريد حصد اللقب ولا نفكر في خسارة السوبر الإفريقي لأنها من الماضي والآن نفكر في القادم.

وتابع الشناوي: لدينا مباراة هامة أمام نادي الزمالك، ونريد الحديث عن المباراة ولم نأتي هنا لحل المشاكل ونطالب الجمهور بالتواجد، دائمًا نكون سعداء بتواجدهم خلفنا في المدرجات ونعمل على إسعادهم وعودتهم إلى المنازل وهم سعداء بالمكسب واللقب.