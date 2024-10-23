دفاع مؤمن زكريا لـ "البوابة نيوز": إخلاء سبيل المتهمين لا يعني البراءة

قال دفاع اللاعب مؤمن زكريا، إن المتهمين في واقعة السحر المفبرك لم يتم إخلاء سبيلهم أو صدور حكم مع الإيقاف.

وأوضح أن الكفالة ضمانه لإخلاء سبيلهم، ووجودهم خارج القفص، ووقف تنفيذ مؤقت لحين نظر جلسة الاستئناف، وضمانه بحضورهم الجلسة أمام القاضي.

وأضاف دفاع اللاعب في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن بعض مروجي الشائعات، اثاروا شائعة بأن المحكمة أصدرت حكما مع إيقاف التنفيذ، أو أن المتهمين تم إخلاء سبيلهم تمامًا مع وقف تنفيذ الحكم، موضحا أنه صدر الحكم ضدهم بالحبس ٣ سنوات، مع كفالة مالية ٥٠٠٠ آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ المؤقت، وان إخلاء السبيل لا يعني البراءة، إنما نظير عدم حبسهم وضمانة لمثولهم أمام القاضي لحين الحكم.

وأوضح أن الحكم الذي صدر من المحكمة أمس، مُرضي تمامًا للاعب مؤمن زكريا، وشرح صدره، وفرحة عارمة بين الكابتن وأسرته، أمس وتوجه بعدها لحضور الماتش بدولة الإمارات.

عاقبت محكمة جنح الخليفة، المنعقدة بمحكمة زينهم المتهمين أمينة كسبان وحكيم رمضان ومحمد عمر عزب ومحمد إمام ورمضان محمد بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 100 جنيه عما أسند إليهم، وكفالة ٥٠٠٠ آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ المؤقت.

كما قررت إحالة الدعوى المدنية، الى المحكمة المختصة.

وقررت النيابة إخلاء سبيل المتهمين، عقب سداد الكفالة المالية، عدا متهم واحد، تبين صدور أحكام جنائية أخرى ضده، وتم ترحليه إلى القسم مرة أخرى.

تقدم المتهمون باستئناف على حكم الحبس ٣ سنوات الصادر ضدهم، وحددت محكمة الاستئناف جلسة ٢٩ أكتوبر الجاري لنظره.



في وقت سابق، أصدرت النيابة العامة بيانا بالقضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح الخليفة، حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاءٍ تليفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرون على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ مما ألقى الرعب في نفسه.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها، وحينما توجه الشاكي لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة.

كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة. وقد طالعت النيابة العامة محتوى اللقاء التلفزيوني فتبينت ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الإشاعات والأخبار، واستجوبت المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.