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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: الإسكان أعلنت طرح 80 ألف وحدة جديدة

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إنّ وزارة الإسكان والمرافق أعلنت طرح مرحلة جديدة من سكن كل المصريين، بـ80 ألف وحدة سكنية.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن البرنامج مهم، مشيرًا، إلى أنه فخور بوجود بالجمهورية الجديدة:" نجحنا في الوصول لمليون وحدة سكنية بخلاف 300 ألف للمناطق غير الأمنة".

وشدد رئيس مجلس الوزراء المصري، على أنّ الإسكان الاجتماعي يلبي فئات الشباب ومحدودي الدخل، موضحًا أنّ هذه الوحدات مرحلة جديدة من هذا البرنامج المهم.

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزارة الإسكان