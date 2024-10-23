دوري الأبطال.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام لايبزيج

يقود الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، التشكيل المتوقع للريدز، أمام نظيره لايبزيج الألماني، فى المواجهة التى تجمع بينهما تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "ريد بول ارينا"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور الدورى ببطولة دورى ابطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

ومن المتوقع أن يخوض فريق ليفربول اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: أرنولد - فان دايك - كوناتي - روبرتسون.

حط الوسط: سوبوسلاي، ماك اليستير، ريان جرافينبيرج.

خط الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

ويسعى فريق ليفربول الإنجليزى، فى مواجهة اليوم، الى مواصلة نتائجه الإيجابية التي حققها في الفترة الأخيرة، تحت قيادة مدربه الجديد أرني سلوت.

ويبحث سلوت عن استغلال نشوة الانتصارات التى يعيشها فريقه فى الفترة الحالية، بعد الفوز فى آخر 7 مواجهات بجميع المسابقات، والانتصار فى كل مواجهات دور الدورى بالشامبيونز ليج.

يمتلك ليفربول 6 نقاط فى المسابقة حتى الآن بعد الفوز فى الجولتين الماضيتين بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم على حساب ميلان، بثلاثة أهداف لهدف، وعلى بولونيا الإيطالى، بهدفين نظيفين، ليحتل المركز العاشر برصيد 6 نقاط.