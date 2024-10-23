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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اعتماد برنامجي بـ "زراعة المنصورة" من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد

الدكتور شريف خاطر
الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة
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أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اعتماد (برنامج العلوم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية - برنامج الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي) بكلية الزراعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

جاء ذلك  بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.


وصرح الدكتور شريف خاطر، أن اعتماد تلك البرامج جاء بعد التحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية، وضمان الجودة فى أساليب الأداء والإجراءات الإدارية بالكلية، والتميز فى البحث العلمي، وتبنى المعايير التي تتوافق مع الإحتياجات التنموية للمجتمع، ومطابقة قوائم ممارسات الإعتماد وفقًا لمعايير الهيئة.


و وجّه الدكتور شريف خاطر التهنئة لمنسوبى كلية الزراعة، ولمديري مركز ووحدة ضمان الجودة والإعتماد، على دورهم وجهودهم في إعتماد البرامج وبهذا الاعتماد يكون اعتماد برامجى بنسبة 100% من البرامج العامة بكلية الزراعة .
يذكر أن جامعة المنصورة تم اعتمادها كأول جامعة حكومية في مصر تضم 10 كليات معتمدة، و26 برنامجًا نوعيًا معتمدًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.

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