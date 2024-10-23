جامعة قناة السويس تنظم برنامجاً تدريبياً حول "إدارة الوقت وتحفيز الذات"

في إطار اهتمام جامعة قناة السويس بدعم الطلاب المتميزين وتطوير مهاراتهم الحياتية، نظمت الجامعة برنامجاً تدريبياً بعنوان "إدارة الوقت وتحفيز الذات" لطلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالإسماعيلية (STEM)، وذلك يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2024م، بمشاركة 39 طالباً وطالبة، وبإشراف الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية.



قدمت الدكتورة سالي صلاح عنتر، أستاذة بكلية التربية قسم الصحة النفسية، البرنامج التدريبي، والذي تناول محاور متعددة حول أهمية إدارة الوقت وتأثيرها على تحقيق النجاح الشخصي و الأكاديمي.

وأشارت الدكتورة سالي عنتر إلى أن إدارة الوقت هي في الأساس إدارة للذات وإدارة للحياة، موضحة أن الوقت يُعتبر أحد الموارد الثمينة في حياة الإنسان التي لا يمكن استبدالها أو تعويضها، وبالتالي يجب استثماره بحكمة لتحقيق الأهداف و الإنجازات.

كما شاركت في البرنامج كل من الأستاذة أمل رواش، مديرة المدرسة، والأخصائيين الاجتماعيين أحمد منصور و هناء حسني، حيث تم التأكيد على أهمية تحفيز الذات وتنظيم الوقت في تحقيق الأهداف الشخصية وتخفيف الضغوط اليومية.

تضمنت أهداف البرنامج توعية الطلاب بأهمية الوقت وسبل استغلاله بفعالية، وكيفية تنظيم الأولويات لتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية و الدراسية، وتحديد الاستراتيجيات التي تساعد على إدارة الوقت بكفاءة، بما يسهم في تحسين الأداء الأكاديمي والشخصي.

وخلال البرنامج، تم تسليط الضوء على أسباب ضياع الوقت التي يعاني منها الكثير من الأفراد، مثل عدم إدراك أهمية الوقت.

عقد البرنامج تحت إشراف المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة و أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس.