المحطات المائية: الاعتماد على التصنيع المحلي وتشغيل أجهزة ومعدات البنية المعلوماتية

كشف المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء أن إجمالي استثمارات تصل لنحو 372.7 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي 2023 – 2024، وأشار إلى أن إجمالي إيرادات الشركة بلغت نحو 1.6 مليار جنيه خلال نفس العام، وبلغت قيمة أقصى حمل للشركة 3073 ميجاوات بنسبة 109% من القدرة الفعلية لها حيث بلغت القدرة الفعلية للشركة في العام المالي 2023/2024 المنتهي 2832 ميجاوات.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعيه العموميه للشركه الكهرباء برئاسة المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وبمشاركة المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية.

وأشاد المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بالمجهودات المبذولة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المحطات المائية على مدار السنة المالية المنتهية 2023 / 2024.

وفي ذات السياق أوضح رئيس شركة المحطات المائية أهم مشروعات الشركه كالاتى :

1- إحلال وتجديد محولات الوحدات لمحطة كهرباء السد العالي ومحطتى كهرباء خزان أسوان 1.2 بتكلفه اجماليه 2942.929 مليون جنيه والموقف التنفيذي المالي لـ2023/2024 (3035% ) ويتم انتهاء المشروع في يونيو 2028.

2- إعاده تأهيل نظام الاستثارة ومنظم الجهد ( AVR) بالوحدتين (9.8) بمحطه كهرباء خزان اسوان 1 وتبلغ التكلفه الاجماليه 37 مليون ويتم الانتهاء من المشروع في ابريل 2025

3- إعادة لف وتأهيل العضو الثابت لمولدى الوحدات 6،2 بمحطه توليد إسنا، وتبلغ التكلفة الإجمالية 53 مليون جنيه، ويتم الانتهاء من المشروع في يناير 2025 والموقف التنفيذي 0.36% وتم الانتهاء من اختبارات المصنع، وجارٍ التوريد والتركيب .

4- توريد وتشغيل أجهزة ومعدات والتطبيقات الخاصة بالبنية التحتية المعلوماتية بتكلفه 78 مليون جنيه، ويتم الانتهاء من المشروع أكتوبر 2024 الموقف التنفيذى والمالي 98% .

وتمتلك شركة المحطات المائية 6 محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية بإجمالي قدرات تصل إلى 2830 ميجاوات ، ويتمثل الجزء الأكبر فيها من السد العالي والذي تبلغ قدرته الاسمية لنحو 2100 ميجاوات ، وتتضمن المحطات كلًا من محطة السد العالي ، محطة أسوان 1 ، محطة أسوان 2 ، محطة توليد كهرباء نجع حمادي ، ومحطة توليد كهرباء اسنا ، بالإضافة إلى محطة توليد كهرباء أسيوط الجديدة المائية

وبلغت نسبة الطاقة المولدة من المحطة إلى إجمالي الشركة 15056.491 م.ك.و.س حيث بلغت الطاقه المولده لأسوان 1 (11.10% ) واسوان 2 (11.21% ) و اسنا (3.09%) و نجع حمادى (3.00% ) واسيوط (1.56% ) والسد العالي (70.04% ) .

وأضاف كمال أن إجمالي عدد العاملين بالشركة تراجع إلي مستويات 2515 عاملًا دائمًا، ونحو 39 عاملًا بالمكافأة خلال العام المالي المنتهي 2023-2024 ،مقارنة بالعام السابق له بعدد 2577 عاملًا دائمًا ونحو 54 عاملًا بالمكافأة.

واوضح رئيس الشركه الصعوبات التى واجهتها الشركة كالاتى :

1- أزمة السيولة النقدية

2- تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية وارتفاع أسعار قطع الغيار والمهمات المستوردة.

3- خروج عدد من العاملين للمعاش وارتفاع متوسط أعمار العاملين بالشركة.

ومن ناحية أخرى أشار إلى المجهودات التى قامت بها الشركه كالآتى :

1-ترشيد المصروفات االنقدية

2- مراجعة المشروعات وتنفيذ العاجل منها

3-الاعتماد على المنتج المحلي بقدر الامكان

4-الاعتماد على التصنيع المحلي داخل الشركة.

5-السداد بالعملة المحلية لأوامر التوريد والإسناد الصادرة بالعملات الأجنبية بما يعادلها ما أمكن ذلك .

6-الاستغلال الأمثل للعمالة الموجودة وإعادة توزيعها على القطاعات .

7- زيادة الاعتماد على الميكنة والتطبيقات الإلكترونية.

وتابع بالنسبة لمؤشرات الأداء الفنى فنسبة الاستهلاك المستهدف لـعام 2023/2024 (0.29% ) والفعلي (0.33% ) ومقارنة (0.32%)، أما عن نسبة فقد المحولات المستهدف (0.57% ) والفعلي (0.42% ) ومقارنة (0.48%).