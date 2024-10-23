برعاية وزارة الثقافة.. سلسلة أعظم السيمفونيات تتواصل بالأوبرا

ضمن خطط وزارة الثقافة لتقديم أرقى ألوان الفنون العالمية تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد تقديم سلسلة أعظم السيمفونيات حيث يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى بمشاركة عازفة التشيلو نور محمد عبد الفتاح فى الثامنة والنصف مساء السبت ٢٦ اكتوبر على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج عدد من أهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية منها كونشيرتو كمان والأوركسترا لـ سيبيليوس والسيمفونية الثالثة لـ بيتهوفن.

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم فى مصر، حيث تأسس عام ١٩٥٩ على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال إستضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم .

وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى ، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين ، هذا إلى جانب جولات فنية في مختلف أرجاء العالم، ويحرص على تقديم سلاسل من الحفلات المتنوعة التى تلقى الضوء على مجموعة من أهم المؤلفات العالمية إلى جانب المؤلفات المصرية فى القالب الكلاسيكي.



