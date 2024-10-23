اختيار مصطفى كامل عضواً بمجلس المعهد العالي للموسيقى العربية

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية اختياره عضوًا بمجلس المعهد العالي للموسيقى العربية، معربًا عن بالغ سعادته بذلك التكليف، موجهاً الشكر لكل من أسهم في نجاح مشواره الفني، وذلك بعد الاسهامات التي حققها في منصبه خلال الفترة الماضية .

وكتب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي:" اللهم لك الحمد والشكر دائما وأبدا أسعدني وشرفني وزادني فخرًا اتصال تليفوني من أستاذ دكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقي العربية والسادة قامات مصر الفنية أعضاء مجلس المعهد العالي لإبلاغي بخبر من أسعد الأخبار، ترشيحي وتكليفي عضوًا بالمجلس بالمعهد العالي للموسيقي العربية، وهذا شرف كبير لي انضمامي إلي مجلس الأساتذة الكبار الأكاديميين، شكرًا وحمدًا لله أولًا وأخيرًا.

وأضاف مصطفى كامل:" شكرًا للعميد العميد ولأعضاء مجلس المعهد العالي للموسيقي العربية وشكرًا زملائي بمجلس النقابة العامة والمحافظات شركاء النجاح والتقدم وشكرًا زملائي أعضاء الجمعية العمومية علي الإحترام المتبادل والرقي في العلاقة بيننا، والتي كان لها طيب الأثر والصدي في نفوس المجتمع والجهات العليا والمؤسسات الموسيقية الرائدة والعريقة ذات القيمة والقامة، وبهذا التشريف العظيم والتنصيب الغالي والثمين يكون هذا التقدير الغالي هو رابع التقديرات المُشرفه خلال عامين قضيتهما أدير شئون أغلي وأعز وأحب الناس زملائي موسيقيين وفنانين مصر، الحمدلله كل الحمد والشكر لله كل الشكر".



ويعد هذا الترشيح و التنصيب هو الرابع خلال عامين فقط، منذ تولي الفنان مصطفى كامل منصب نقيب موسيقيين مصر، حيث سبق هذا الترشيح تنصيبه عضواً بالمجلس الاعلي للثقافة المصري ثم عضواً بالمجلس الأعلى للجامعات المصريه ثم عضواً بمجلس كلية التربية الموسيقية، واليوم عضواً بمجلس المعهد العالي للموسيقي العربية بأكاديمية الفنون .

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