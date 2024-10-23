مدبولي: لا يوجد مكان في مصر لم تصل إليه يد التطوير

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، عدم وجود مكان في مصر لم تصل إليه يد التطوير.

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن مشروع حياة كريمة استطاع الوصول لكل القرى والمحافظات البعيدة التي لم تصل إليها يد التطوير.

وتابع رئيس مجلس الوزراء ، أنّه بجانب زيارته لمحافظة المنيا زار منطقة كرداسة، موضحًا أن كثافات الفصول في منطقة كرداسة كانت تصل لأكثر من 120 طالبا في الفصل، وكان بها مشكلات وتحديات كبيرة جدًا، لكن مع المنظومة الجديدة وصل متوسط الكثافات الطلابية إلى 50 طالبا في الفصل.