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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة الفلسطينية: العدوان يحرم الأطفال من الجرعة الثانية من تطعيم شلل الأطفال

أطفال غزة
أطفال غزة
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قال وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد يحرم الأطفال من الحصول على الجرعة الثانية من طعم شلل الأطفال.

وأضاف وزير الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، أن الأطفال والطواقم الصحية معرضون لخطر كبير يهدد حياتهم ويمنعهم من التنقل والتوجه إلى مراكز التطعيم.. مؤكدًا أهمية وضرورية الجرعة الثانية من اللقاح للوصول إلى المناعة الكاملة ضد مرض شلل الأطفال.

وأشار إلى، أنه منذ أيام تواصل وزارة الصحة الفلسطينية جهودًا كبيرة ومناشدات عاجلة للمنظمات والمؤسسات الصحية الدولية لضرورة التحرك وزيادة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف العدوان والسماح للطواقم والأهالي بتطعيم الأطفال.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت منظمة الصحة العالمية تأجيل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال قطاع غزة، بسبب تصاعد القصف والنزوح الجماعي وصعوبة الوصول إلى شمال القطاع.. وقالت إن الحملة بدأت مطلع سبتمبر الماضي، وأتاحت تطعيم أكثر من 189 ألف طفل دون سن العاشرة في المنطقة الوسطى بالقطاع خلال ثلاثة أيام.

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