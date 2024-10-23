اعتماد برنامجي تربية المنصورة من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اعتماد (برنامج العلوم البيولوجية - برنامج الرياضيات) بكلية التربية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

جاء ذلك بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وصرح الدكتور شريف خاطر، أن اعتماد تلك البرامج جاء بعد التحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية، وضمان الجودة فى أساليب الأداء والإجراءات الإدارية بالكلية، والتميز فى البحث العلمي، وتبنى المعايير التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع، ومطابقة قوائم ممارسات الإعتماد وفقًا لمعايير الهيئة.

ووجّه خاطر التهنئة لمنسوبى كلية التربية ، ولمديري مركز ووحدة ضمان الجودة والإعتماد، على دورهم وجهودهم في اعتماد البرامج.

يذكر أن جامعة المنصورة تم اعتمادها كأول جامعة حكومية في مصر تضم 10 كليات معتمدة، و26 برنامجًا نوعيًا معتمدًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.