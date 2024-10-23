السوبر المصري.. محمد الشناوي يعود لحراسة مرمى الأهلي أمام الزمالك في النهائي

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عودة القائد محمد الشناوي لحراسة مرمى الفريق في مباراة القمة أمام الزمالك غدًا الخميس بنهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

وحسم "كولر" الجدل حول حراسة مرمى الفريق الأحمر، في نهائي السوبر بعدما قدم مصطفى شوبير أداء جيد أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وكشفت مصادر داخل الأهلي لـ"البوابة نيوز" أن مارسيل كولر قرر عودة الشناوي لحماية عرين الفريق في مباراة القمة رغم المستوى المميز الذي قدمه شوبير في المباراة الماضية، ولكن المدرب السويسري يفضل الدفع بالحارس محمد الشناوي، في النهائي أمام الزمالك لامتلاكه خبرات كبيرة في مباريات القمة.

ويخوض الفريق الأحمر مرانه الأخير مساء اليوم الأربعاء على ملعب محمد بن زايد استعداداً لمواجهة الزمالك وسيتم السماح بحضور وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة كما تنص لوائح البطولة.