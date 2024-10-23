إحالة أوراق بائع خضار للمفتي لاتهامه باستدراج سائق وقتله بالقليوبية

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بإحالة أوراق بائع خضار لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، لاتهامه باستدراج سائق تروسيكل بحجة إحضار بعض المتطلبات وسدد عدة طعنات له، وقام بسرقة مركبة التروسيكل بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر نوفمبر للنطق بالحكم.

عقدت المحكمة برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفي، وعلاء الدين حمدى عبد العزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11578 لسنة 2023 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3455 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم، بائع خضار، بشبين القناطر، قتل المجنى عليه أحمد السيد محمد حسانين الرفاعي عمداً، قام باستدراج حيلة بالمركبة قيادة المجني عليه بزعم توصيله لوجهته حال استقلاله رفقته وما أن وصل به لمكان قصي حتى طلب منه التوقف والتخلي عن الدراجة الآلية خاصته، إلا أن المجني عليه رفض وأبى، فأشهر في مواجهته سلاح أبيض "سكين" وسدد له عدة طعنات بأماكن متفرقة بجسده، فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة، أنه اقترنت بجناية القتل جنايتين الأولى تقدمتها والثانية تلتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر خطف بالتحايل المجني عليه سالف الذكر، بأن استقل رفقته دراجته الآلية بزعم توصيله لوجهته لإحضار بعض المتطلبات متوجهاً به إلى مكان قصي فباعد بينه وبين ذويه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم سرق الدراجة الآلية "تروسيكل" المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه أحمد السيد محمد حسانين الرفاعي وكان ذلك بالطريق العام حال حمله سلاح أبيض ظاهر "سكين"، بأنه وعلى إثر ارتكاب الجريمتين المار بيانهما وما أن ظفر بالمجني عليه حتى أشهر في وجهه السكين إحرازه وانهال عليه ضرباً، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته الاستيلاء على المسروقات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني.