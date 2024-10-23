"االعلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال" ندوة للمجلس القومى للمرأة بمدينة زويل

نظمت لجنة البحث العلمى بالمجلس القومى للمرأة ندوة بعنوان "المرأة في العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال" بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ، بحضور نهى مرسي رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع واللجان بالمجلس ، الدكتورة نور شفيق الجندى مقرر مناوب لجنة البحث العلمى بالمجلس،الدكتور محمود عبد ربه القائم بأعمال الرئيس التتفيذى لمدينة زويل ، الدكتورة نجوى البدري رئيس برنامج علوم الطب الحيوى بمدينة زويل وعضو لجنة البحث العلمى والدكتورة شيرين عبد القادر رئيس معهد بحوث الالكترونيات والدكتور شيرين عادل نصري رئيس قسم الجراحة وطب الفم.

قامت نهى مرسى بالتعريف بالمجلس واختصاصاته وهيكله وآليات عمله ، ودوره في حماية المرأة والأسرة ، كما تطرقت الى دور مكتب شكاوى المرأة وإدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس، وتحدثت عن دور المجلس في تمكين المرأة اقتصاديا عبر العديد من البرامج والمشروعات.

فيما أشارت الدكتورة نور الجندي الي أهمية الاقتصاد الأخضر ودور الشركات الناشئة في الحفاظ علي البيئة كهدف من أهداف التنمية المستدامة وذلك للحد من الآثار السلبية للتغير المناخى على البيئة، مما يؤثر على الاقتصاد، وأكدت على أهمية تشجيع المرأة المصرية على الإنخراط في تطوير القطاعات الخضراء والعلوم والتكنولوجيا.

وأكدت الدكتورة نجوى البدري أهمية توعية الشباب بريادة الأعمال و دورهم الفعال في تنمية الاقتصاد.

وأشارت الدكتورة شيرين عبد القادر إلى أهمية إجراء تقييم لمعرفة جودة المنتج ومدي جاهزيته للتصنيع و من ثم التسويق له ، و أهمية استخدام الوسائل التكنولوجية في تطوير الإنتاج الصناعي ، وأهمية التدريب المتخصص المستمر والتعاون بين القطاعات لدعم الشباب .

وأشارت الدكتورة شيرين عادل نصري إلى تعريف ريادة الأعمال، موضحة الفرق بين رائدة الأعمال و سيدة الأعمال ، مؤكدة علي أهمية دراسة سوق العمل والمخاطر التي قد تواجه رائد الأعمال كما أوضحت المراحل المختلفة التي يمر بها رائد الأعمال لكي ينجح مشروعه.