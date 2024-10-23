وزير البترول: إنتاج النفط المحلي يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية

قال المهندس كريم بدوي وزير البترول، إن إنتاج النفط المحلي يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أعمال الاستكشاف بجميع مناطق الجمهورية.

وزير البترول يوضح الفرص الاستثمارية في القطاع

وأوضح وزير البترول، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم طرح 61 فرصة استثمارية خلال أغسطس الماضي، لافتاً إلى أن التقارير الدولية تشيد بإيجابية قطاع البترول والطاقة في مصر.

وأشار وزير البترول، إلى أن التعاون مع قبرص له مردود إيجابي على قطاع الغاز في مصر، موضحاً أن العام المقبل سيشهد تسارعًا في وتيرة الإنتاج.