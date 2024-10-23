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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. جهود الدولة في ضبط الأسعار ومواجهة احتكار التجار

السلع الغذائية
السلع الغذائية
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عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرًا حول جهود الدولة المصرية لضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية للسيطرة عليها، والتصدي لمحاولات بعض التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل أكبر من الأسعار الرسمية.

وأشار التقرير إلى الجهود المبذولة من قِبَل الدولة، التي انعكست على زيادة حجم المعروض من السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، والعمل على استدامة التعاقد لتوفير السلع الغذائية إلى جانب توفير اللحوم بأسعار مناسبة في الأسواق، والسعي للحصول على السلع من مصادرها بهدف تقليل الحلقات الوسيطة، والتوسع في توريد اللحوم بأسعار مدعمة للمواطنين.

كما أوضح التقرير أن جهود الدولة عملت على تحرك الجهات الرقابية لمتابعة عملية ضبط الأسواق، وعرض السلع بمختلف المنافذ على مستوى الجمهورية.

ضبط الأسعار مواجهة غلاء التجار