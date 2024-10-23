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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير جمعية المحاربين القدماء

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير جمعية المحاربين القدماء
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استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية،  اليوم الأربعاء، اللواء مدحت عبد العزيز مدير جمعية المحاربين القدماء، في مستهل زيارته للمحافظة؛ لتكريم عدد من شهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء المحافظة، ضمن احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، واحتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق السادس عشر من أكتوبر من كل عام، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة.

وخلال اللقاء رحب أكرم بزيارة مدير جمعية المحاربين القدماء لمحافظة الإسماعيلية، مشيدًا بدور الجمعية في تقديم الدعم اللازم لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

وأضاف:"  علينا جميعًا الاعتزاز بشهداء الوطن الذين سالت دماؤهم الذكية لتظل مصرنا الحبيبة حرة أبيَّة، لافتًا إلى أن شهدائنا ضربوا أروع الأمثلة في الفداء والبطولة، من أجل رفعة الوطن وإن أقل شيء يقدم لأسرهم هو التكريم وسيظل أبنائنا الشهداء والمصابين مبعث فخر واعتزاز لنا جميعًا".

ومن جانبه، وجَّه "مدحت" الشكر والتقدير لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالتطور الملحوظ في كافة القطاعات بالمحافظة منذ توليه محافظًا للإسماعيلية.

وفي نهاية اللقاء أهدى محافظ الإسماعيلية درع المحافظة لمدير جمعية المحاربين القدماء، كما أهدى مدير الجمعية درع الجمعية لمحافظ الإسماعيلية تقديرًا له.

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