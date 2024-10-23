دورى الأبطال.. ليفربول يسعى لمواصلة الانتصارات في مواجهة لايبزيج

يحل فريق ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى، ضيفًا ثقيلاً على نظيره لايبزيج الألماني، وذلك فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "ريد بول ارينا"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور الدورى ببطولة دورى ابطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

ويسعى فريق ليفربول الإنجليزى، فى مواجهة اليوم، مواصلة نتائجه الإيجابية التي حققها في الفترة الأخيرة، تحت قيادة مدربه الجديد أرني سلوت.

ويبحث سلوت عن استغلال نشوة الانتصارات التى يعيشها فريقه فى الفترة الحالية، بعد الفوز فى أخر 7 مواجهات بجميع المسابقات، والانتصار فى كل مواجهات دور الدورى بالشامبيونز ليج.

حيث يمتلك ليفربول 6 نقاط فى المسابقة حتى الآن بعد الفوز فى الجولتين الماضيتين بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم على حساب ميلان، بثلاثة أهداف لهدف، وعلى بولونيا الإيطالى، بهدفين نظيفين، ليحتل المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

وعلى الجانب الآخر يسعى فريق لايبزيج الألمانى لحصد أول نقاطه فى تلك البطولة بعد تلقيه خسارتين أمام أتلتيكو مدريد ويوفنتوس.