«النقد الدولي» يخفض توقعاته لنمو اقتصاد ألمانيا

قال عربي مرزوق، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من برلين، إنّ ألمانيا تعيش أزمة كبيرة أثرت على الاتحاد الأوروبي بصورة كبيرة، موضحا أنّ الأزمة الأساسية حسب صندوق الدولي في ألمانيا، تمثلت في ارتفاع نسب الضرائب على الشركات والأفراد، وارتفاع أسعار الطاقة في ظل بيروقراطية تعيشها ألمانيا من قبل الحكومة الألمانية في الموافقة على أي مشاريع جديدة أو تخطيط بالنسبة للشركات.

وأضاف «مرزوق»، أنّ صندوق النقد الدولي خفّض توقعاته للنمو الاقتصادي في ألمانيا للعام المقبل إلى نسبة ضئيلة جدا بلغت 0.8%، كما ذكر صندوق النقد الدولي في تقريره أنّ هناك حالات إعصار كبيرة بالنسبة للشركات الألمانية، وهناك عدد كبير من الشركات الألمانية أشهرت إفلاسها، وبحسب المكتب الإحصائي بألمانيا في العام الجاري وصلت نسبة إفلاس الشركات إلى 1934 ألف شركة وهي نسبة كبيرة تحدث لأول مرة منذ 30 عاما أن تصل النسبة أكثر من 20%.

وتابع: «الشركات الألمانية تحتاج إلى مزيد من الإسراع في الموافقة على خططها، عبر تخفيض كثير من الضرائب على الشركات الألمانية حسب صندوق النقد الدولي، وهي خطة طويلة جدا تحتاج الحكومة الألمانية إلى تحقيقها بناء على توصيات صندوق النقد، وإلا الركود الاقتصادي في ألمانيا سيؤثر على الاتحاد الأوروبي».