اجتماع لمحافظ كفرالشيخ مع إدارة جهاز تنمية المناطق الصناعية

عقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع إدارة جهاز تنمية المناطق الصناعية بالمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمستشار مبروك حجاح، المستشار القانوني للمحافظة، ومحمد شاكر، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وإمام السبيعي، مدير منطقه بلطيم الصناعية، وقدري ناصف، مدير منطقة مطوبس الصناعية.

استمع محافظ كفرالشيخ، لآراء ومقترحات مجلس إدارة المناطق الصناعية، وسبل دفع الاستثمار، وتعزيز مقومات الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات، وتحقيق التنمية الصناعية، وذلك لخدمة الاستثمار ورعاية شباب المستثمرين، ودفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

وناقش عددًا من الموضوعات والمقترحات من بينها، إقامة منطقة خدمات تخدم المنطقة الصناعية بمطوبس بالقطعة ٨٣/ب، بالإضافة إلى مناقشة تخصيص مساحة ١٢٥٠٠٠ م2 لإقامة مجمع صناعي متكامل يمثل (صناعات نسيجية، مراتب ، ملابس، أثاث، اسفنج صناع، سجاد، وبعض الصناعات المرتبطة بها مثل المصبفة)، وذلك بالمنطقة الصناعية بمطوبس.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى تضافر الجهود بين المحافظة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأجهزة الدولة المعنية لحل كافة مشكلات المستثمرين وأصحاب المصانع، بهدف إزالة كافة المعوقات التي تستهدف الارتقاء بالصناعات القائمة والتوسع في تنفيذ صناعات جديدة بما يساهم في دفع عجلة الاستثمار.

وأكَّد على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في الأنشطة الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج المحلي، والعمل على دعم وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة والنهوض بها لرفع معدلات التنمية، وتوفير فرص عمل للشباب، موضحًا حرصه الشديد على تهيئة مناخ للاستثمار، وحل جميع المشكلات وفتح كافة الملفات المتعثرة.

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