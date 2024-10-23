رئيس الوزراء: خفض معدلات البطالة لأدنى مستوياتها 6.5% رغم الزيادة السكانية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الرئيس السيسي أكد انه على الرغم من كل التحديات إلا أن الدولة نجحت في تخفيض معدلات البطالة لأدنى مستوياتها 6.5% على الرغم من الزيادة السكانية.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد بالعاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من زيادة السكان خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الدولة نجحت في تخفيض معدل البطالة وتستهدف الدولة توفير فرص عمل مستمرة للشباب الذي يخرج لسوق العمل سنويًا.

وتابع، أن الدولة المصرية ركزت على بناء كافة محاور البنية الأساسية حتى يكون هذا انطلاقا للتنمية الشاملة وصولا إلى بناء الإنسان المصري.