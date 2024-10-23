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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالتعاون مع المعونة الهولندية.. القابضة للمياه تنفذ دورات تدريبية لتعلم السباكة للسيدات بقنا

جانب من الدورات التدريبية
جانب من الدورات التدريبية
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أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بالحفاظ على الموارد المائية وتعزيز قدرات الأفراد على التعامل مع القضايا البسيطة المتعلقة بالحفاظ على المياه وشبكات المياه والصرف الصحي.

وقال رئيس الشركة القابضة: "نسعى الى تقديم برامج تدريبية تهدف إلى تمكين المواطنين من اكتساب المهارات اللازمة لترشيد استهلاك المياه، وذلك فى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه "كل نقطة بتفرق"، والتى تتماشى مع مبادئ المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان،  والحرص على إرساء ثقافة الاستدامة والمحافظة على الموارد المائية للأجيال القادمة.

في إطار هذه الجهود المستمرة، قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع المعونة الهولندية  بتنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة حول مبادئ السباكة الخفيفة للسيدات بمحافظة قنا.

استهدفت هذه الدورات فئات متعددة من المجتمع، شملت القائدات الريفيات، عمال المساجد، وعمال الوحدات المحلية بمحافظة قنا. يهدف هذا التدريب إلى تمكين المشاركين من اكتساب المهارات الأساسية في مجال السباكة الخفيفة، مما يعزز قدرتهم على التعامل مع المشكلات البسيطة في شبكات المياه والصرف الصحي، ويساهم في ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد.

كما تم تسليم حقيبة أدوات سباكة للمتدربين، لمساعدتهم في إجراء الصيانة للأدوات الصحية، ومنحهم فرصة لزيادة دخلهم من خلال احتراف مهنة السباكة، مما يدعم توجه جهود الدولة نحو تعزيز المهارات الفنية للأفراد في إطار بداية جديدة لبناء الإنسان.

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