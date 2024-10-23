رئيس الوزراء: مستمرون في مسيرة الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بمراجعة المستهدفات مع صندوق النقد الدولي في ضوء التغيرات المتسارعة التي تحدث، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية على الرغم من كل التحديات التي تواجهها إلا أنها مستمرة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد بالعاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عقد مع صندوق النقد الدولي كان في خضام الحرب بين روسيا وأكرانيا والتحديات الكبيرة التي تواجه مصر في هذا الوقت وتم وضع هذا البرنامج للظروف وقتها ولمن شهدنا تطورات كبيرة متسارعة بالمنطقة من الحرب في غزة ولبنان وتراجع إيرادات قناة السويس.

وتابع: ننظر مع صندوق النقد الدولي إلى مراجعة توقيتات البرنامج والمستهدفات منه والمجموعة الاقتصادية تحضر في واشنطن الاجتماعات السنوية للصندوق برفقة محافظ البنك المركزي وبعدها ستأتي بعثة الصندوق لعمل مراجعة.