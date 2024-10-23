رئيس الوزراء يرد على شائعات احتمالية وجود تعويم جديد للجنيه المصري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن البعض أصبح يتداول تصريحا قديما لمديرة صندوق النقد الدولي بأن مصر يجب أن تحرك سعر الصرف وأن يحدث تعويم للجنيه وتنشره بعض المواقع على أنه صادر خلال هذه الأيام ولكن إذا بحثنا نجد أنه منذ يناير الماضي قبل الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد بالعاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء، أن صندوق النقد الدولي اليوم، في كل تصريحاته يشيد بالموقف للاقتصاد المصري وأن مصر تسير بشكل جيد في هذا الأمر، نافيا كل الشائعات عن احتمالية تعويم جديد للجنيه المصري.

وترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية وغيرها، إضافة لاستعرض سبل تنفيذ التكليفات الرئاسية الموكلة للحكومة بالشكل الأمثل وفي توقيتات مناسبة.