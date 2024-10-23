كرة القدم النسائية.. الأهلي يتصدر ترتيب دوري السيدات بسبب انسحاب دلفي

صعد النادي الأهلي لكرة القدم النسائية على قمة ترتيب جدول الدوري المصري للسيدات، وذلك بعد اعلان انسحاب فريق دلفي من الدوري المصري وعدم استكمال المباريات.

حيث انسحب الفريق من مباراته الأولى في الجولة الأولى للدوري أمام إنبي وتم إعلان فوز فريق إنبي بهدفين طبقا للائحة، ومن ثم خسارته أمام بيراميدز بـ6 أهداف، وخسارته على يد البنك الأهلي بعشرة أهداف، وأخيرا انسحابه أمام فريق المسار في الجولة الرابعة التي تمت أول أمس وإعلان فوز المسار بهدفين طبقا للائحة.

وقرر اتحاد الكرة تطبيق المادة 52 من لائحة المسابقات وهي "الغاء نتائج مبارياته من المسابقة مع الفرق الأخرى"، ليكون بذلك النادي الأهلي متصدر ترتيب الجدول برصيد 12 نقطة من 4 مباريات خاضها خلال منافسات الدوري.

الجدير بالذكر أن النسخة الجديدة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، بمشاركة 19 فريقًا بعد مرور 26 عامًا من انطلاق المسابقة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد اشترط شرطا جديدا على الأندية للمشاركة في بطولتي إفريقيا سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.