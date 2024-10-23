غرفة الأخشاب: القيمة الاقتصادية لدول البريكس تتجاوز 30 تريليون دولار

قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، إن مصر يمكنها تحقيق مكاسب ومصالح اقتصادية وتجارية واستثمارية واسعة، من خلال عضويتها في مجموعة البريكس، لهذا حرص الرئيس السيسي علي حضور القمة بنفسه وهو ما يؤكد فطنة السياسة المصرية في توازن علاقتها الاقتصادية والسياسية مع كافة القوى العالمية.

وأوضح نصر في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن مصر خلال مشاركتها في اجتماعات البريكس التي تستضيفها قازان الروسية شددت على أهمية إصلاح النظام المالي العالمي ليصبح أكثر ديمقراطية واستجابة لاحتياجات الدول النامية، لافتًا أن انعقاد قمة البريكس بمدينة قازان الروسية يتزامن مع تحديات اقتصادية وسياسية قوية و مؤثرة بشكل مرهق في مقدمتها الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وتداعيات الأزمات الاقتصادية التي طالت العديد من الدول النامية ومنها مصر.

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، أن القمة الحالية لبريكس لها أهمية خاصة بالنسبة لنا بعد انضمام مصر رسميًا لتجمع دول البريكس خلال العام الجري، فهي القمة الأولى بعد انضمام 5 دول جديدة لمجموعة البريكس في عام 2024.

وكانت البريكس تضم كلا من (روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا) من عام 2024 انضمت إليها مصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة، كما تم توجيه الدعوة للسعودية والأرجنتين للانضمام إلى البريكس، وأعربت دول أخرى، بما فيها تركيا عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة.

وأكد نصر أن مجموعة البريكس أصبحت تضم بعد التوسع الأخير في عضويتها، 10 دول ذات وزن سياسي واقتصادي لا يستهان به عالميا واربكت الحسابات للكثير من الدول الكبرى وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ إجمالي عدد سكانها 3.5 مليار نسمة، بما يمثل 45% من سكان العالم، وهي ثروة بشرية هائلة.

وأوضح، أن القيمة الاقتصادية لدول البريكس تتجاوز 30 تريليون دولار، كما تمثل نحو 45% من إنتاج النفط الخام، و20% من حجم التجارة العالمية، وتشكل 31,5% من حجم الاقتصاد العالمي و18% من حجم التجارة، و26 %من مساحة العالم، وتنتج أكثر من ثلث حبوب العالم.

ولفت أن الأرقام تظهر القوة الاقتصادية التي وصلت إليه دول البريكس، فقد أصبحت مسيطرة وكبيرة على مستوى العالم، وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي، أن مساهمة التكتل بلغت 31.5 % في الاقتصاد العالمي بنهاية 2022، مقابل 30.7% للقوى السبع الصناعية.