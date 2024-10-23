حزب الاتحاد: الرئيس السيسي عبرعن تطلعات الدول النامية بإنصاف خلال قمة البريكس

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة تجمع البريكس، ركزت على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين دول التجمع الاقتصادي الضخم، بما يحقق أهدافه التي دشن من أجلها، وعلى رأسها تحقيق النمو الاقتصادي بما يحقق مصالح شعوب دول التجمع.

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الرئيس السيسي عكس رؤية وتطلعات الدول الناشئة أو النامية نحو التنمية، من خلال توفير التمويل اللازمة لتحقيق التنمية في تلك الدول، مشيرًا في هذا الصدد إلى الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق ذلك من خلال الفعاليات التي استضافتها مصر أو من خلال تواجدها في قمة تجمع البريكس.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى تطرق الرئيس السيسي إلى تأثير الصراعات العالمية الذي امتد من الأمور السياسية إلى الشأن الاقتصادي، بما يعكس عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع تلك الأزمات العالمية، وهي رسالة بضرورة أن يكون هناك توجه عالمي لحل مشاكل الدول النامية وخاصة الديون والعمل على تغيير بعض القواعد العالمية لدعم تلك الدول.