تخصيص 7 أتوبيسات و100 سيارة ميكروباص لنقل أهالي بلطيم إلى كفر الشيخ

أكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أنه جري الدفع بـ7 أتوبيسات و100 سيارة ميكروباص إضافية لنقل الأهالي وطلاب الجامعة بمركز بلطيم إلى مدينة كفر الشيخ، خلال فترات الذروة لمنع الازدحام، وحرصًا على سلامة ومستقبل الطلاب، وذلك بإشراف اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم بالتعاون مع إدارة المواقف وإدارة المرور.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب الأهالي وتلبيةً لاحتياجات طلاب الجامعة، وطبقًا للتقارير اليومية، والزيارات الميدانية للمواقف، وفي إطار سعي المحافظة لتحسين منظومة النقل وتقديم أفضل الخدمات للأهالي، وذلك لتخفيف العبء عن طلاب الجامعة والمدارس وتوفير وسيلة نقل آمنة ومريحة للطلاب.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه يتم الدفع بأتوبيسات وسيارات إضافية بمعظم مواقف المحافظة لنقل الطلاب والأهالي أوقات الذروة، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، بمتابعة حركة وخطوط السير ونقل الطلاب والأهالي، وتكثيف الحملات الرقابية على المواقف لمواجهة أي محاولة لاستغلال الركاب والتواصل معهم ميدانيًا.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى وجود تنسيق كامل بين رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافطة وإدارة المواقف والإدارة العامة للمرور ومباحث المرور لتكثيف الحملات الرقابية بمختلف المواقف والميادين لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة التزام السائقين بوضع ملصقات التعريفة الجديدة لنقل الركاب في أماكن واضحة على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة، محذرًا من استغلال الأهالي واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يستغلهم أو يتعدي على حقوقهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير تجاه من يستغل المواطن في تحصيل مبالغ أزيد من تعريفة الركوب المحددة بكافة الخطوط بنطاق المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع استغلال المواطنين

وناشد محافظ كفر الشيخ، المواطنين بعدم دفع أي زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال الخط الساخن 114 والخط الأرضي 0473220792 غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والخط الساخن لإدارة المرور 136 والأرضي 0473232297 يوميًا على مدار الـ 24 ساعة.

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