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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تركيب الإنترلوك بسيدي سالم

بطول 200 متر

تركيب الأنترلوك بسيدي
تركيب الأنترلوك بسيدي سالم بكفر الشيخ
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تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظة كفر الشيخ، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك، بطول200 متر، وعرض 6 أمتار بشارع سامي البلاصي المتفرع من شارع جمال عبد الناصر بمدينة سيدي سالم، تحت إشراف أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم الانتهاء خلال أيام من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع سامي البلاصي بمدينة سيدي سالم، ضمن الخطة الاستثمارية لرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسة، لتحسين الخدمات وتسهيل حركة سير المواطنين، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية في موعدها المحدد وتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال التطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بعدد من الأحياء والمدن، وليضيف عليها شكلًا جماليًا وحضاريًا، فضلًا عن تسهيل حركة المرور، في ظل اهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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رفع كفاءة الطرق والشوارع محافظة كفرالشيخ مركز ومدينة سيدي سالم تركيب بلاط الأنترلوك كفر الشيخ