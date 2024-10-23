محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تركيب الإنترلوك بسيدي سالم

تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظة كفر الشيخ، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك، بطول200 متر، وعرض 6 أمتار بشارع سامي البلاصي المتفرع من شارع جمال عبد الناصر بمدينة سيدي سالم، تحت إشراف أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم الانتهاء خلال أيام من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع سامي البلاصي بمدينة سيدي سالم، ضمن الخطة الاستثمارية لرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسة، لتحسين الخدمات وتسهيل حركة سير المواطنين، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية في موعدها المحدد وتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال التطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بعدد من الأحياء والمدن، وليضيف عليها شكلًا جماليًا وحضاريًا، فضلًا عن تسهيل حركة المرور، في ظل اهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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