إزالة 148 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسوهاج

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن إزالة 148 حالة تعدٍ على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية الخاصة، وذلك خلال المرحلة الأولى من الموجة 24 لإزالة التعديات، والتي بدأت في 12 أكتوبر الجاري، وحتى الآن.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون،

وكشف محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 80 حالة تعدي على أملاك الدولة بالمباني على مساحة 7428 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة 68 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 2 فدان و5.5 قيراط.

وشدد " سراج " على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة إلى النيابة المختصة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، موجها بالتنسيق بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد .

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