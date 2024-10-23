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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لتغيبه عن العمل.. محافظ البحيرة تقرر إقالة مدير الوحدة الصحية بقرية ديبونو

الدكتورة جاكلين عازر
الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة
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قررت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إقالة مدير الوحدة الصحية بقرية ديبونو بمركز إدكو، وذلك لعدم وجوده بمقر عمله أثناء الزيارة المفاجئة وتدنى مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمترددين على الوحدة، ضمن جولاتها المفاجئة وفي إطار تحسين مستوى الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين.

وكما قررت تحويل عدد من العاملين بالوحدة للتحقيق لتغييهم عن العمل

واكدت محافظ البحيرة، أنه لاتهاون مع الخدمات المقدمه للمواطنين وعلى رأسها الخدمات الصحية، وسيتم اتخاذ اجراءات صارمة ضد أي مقصر لضمان تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

كما وجهت الدكتورو جاكلين عازر، مديرية الصحة بالبحيرة بتشكيل لجان لمتابعة سير العمل بالوحدة والانضباط الاداري بها والوقوف على إحتياجات المواطنين لتقديم خدمة صحية مميزة لأهالى القرية.

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