دودو الجباس: بيراميدز لا يستحق الخسارة من الزمالك ونمتلك أفضل ثنائي بمصر

قال دودو الجباس، لاعب فريق بيراميدز، إن فريقه كان يستحق الفوز على الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال في الإمارات والتأهل للنهائي.

وأكد دودو الجباس في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة سيراميكا لتحديد المركز الثالث والرابع، أن غدًا ستكون مباراة مهمة لتحديد المركز الثالث والرابع ولم نكن نطمح في ذلك وكنا نريد اللقب ولكن تركيزنا الآن على مواجهة سيراميكا.

وأضاف الجباس، أن فريق سيراميكا يملك لاعبين مميزين والمباراة ستكون جيدة لمن يحب كرة القدم وطموحنا تحقيق الانتصار.

وأشار إلى أن بيراميدز كان يستحق الانتصار على الزمالك ومصطفى فتحي ورمضان صبحي الثنائي من أفضل اللاعبين في مصر وإهدار ركلات الجزاء أمر طبيعي في كرة القدم.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا لتحديد المركز الثالث بالسوبر المصري

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث بالسوبر المصري بين بيراميدز وسيراميكا يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والواحدة وخمس دقائق ظهرًا بتوقيت جرينتش.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث بالسوبر المصري بين بيراميدز وسيراميكا على ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة وتذاع مباراة تحديد المركز الثالث بالسوبر المصري بين بيراميدز وسيراميكا عبر "أون تايم سبورتس".