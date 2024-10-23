ads
الأربعاء 23 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دودو الجباس: بيراميدز لا يستحق الخسارة من الزمالك ونمتلك أفضل ثنائي بمصر

دودو الجباس لاعب
دودو الجباس لاعب فريق بيراميدز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال دودو الجباس، لاعب فريق بيراميدز، إن فريقه كان يستحق الفوز على الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال في الإمارات والتأهل للنهائي.

وأكد دودو الجباس في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة سيراميكا لتحديد المركز الثالث والرابع، أن غدًا ستكون مباراة مهمة لتحديد المركز الثالث والرابع ولم نكن نطمح في ذلك وكنا نريد اللقب ولكن تركيزنا الآن على مواجهة سيراميكا.

وأضاف الجباس، أن فريق سيراميكا يملك لاعبين مميزين والمباراة ستكون جيدة لمن يحب كرة القدم وطموحنا تحقيق الانتصار.

وأشار إلى أن بيراميدز كان يستحق الانتصار على الزمالك ومصطفى فتحي ورمضان صبحي الثنائي من أفضل اللاعبين في مصر وإهدار ركلات الجزاء أمر طبيعي في كرة القدم.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا لتحديد المركز الثالث بالسوبر المصري 

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث بالسوبر المصري بين بيراميدز وسيراميكا يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والواحدة وخمس دقائق ظهرًا بتوقيت جرينتش.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث بالسوبر المصري بين بيراميدز وسيراميكا على ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة وتذاع مباراة تحديد المركز الثالث بالسوبر المصري بين بيراميدز وسيراميكا عبر "أون تايم سبورتس".

دودو الجباس فريق بيراميدز نهائي كأس السوبر مباراة بيراميدز وسيراميكا