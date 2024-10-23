الرئيس البرازيلي يدعو إلى تسوية النزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا

دعا الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، اليوم /الأربعاء/، إلى تسوية النزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، مؤكدًا أن هذه الصراعات تؤثر على العالم بأسره.

وقال سيلفا، في حديثه عبر تقنية الفيديو كونفرانس خلال الاجتماع الموسع لقمة مجموعة البريكس المنعقدة في مدينة قازان الروسية "هناك صراعان مستمران حاليًا يهددان العالم أجمع.. لذلك نحن بحاجة إلى العمل معا من أجل حلهما"، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الصيني وانج يي خلال اجتماع مع المبعوث الخاص للرئيس البرازيلي سيلسو أموريم في نيويورك، بأن الصين والبرازيل ودولا أخرى في الجَنُوب العالمي ستنشئ منصة "أصدقاء السلام" لتعزيز الحل السلمي للأزمة الأوكرانية.

وفي مايو الماضي، وبعد مشاورات، أصدر وانج يي وسيلسو أموريم بيانًا مشتركًا من ست نِقَاط، أكدا فيه على أن الحُوَار والمفاوضات هما السبيل الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية.

واقترحت الصين والبرازيل عقد مؤتمر سلام دُوَليّ "في الوقت المناسب"، بمشاركة متساوية من جميع الأطراف لمناقشة خطط السلام.

وفي سبتمبر الماضي، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف بأن موسكو ترحب بمبادرة السلام الصينية البرازيلية.

ويضم تجمع البريكس في عضويته البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جَنُوب إفريقيَا، مصر، إثيوبيا، إيران، السُّعُودية، والإمارات العربية المتحدة.

