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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

خريجو دفعتي 29 و30 طب بشري سوهاج يتبرعون بجهاز موجات صوتية لمستشفى الجامعة

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
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صرح  الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بإنه للعام الثالث علي التوالي، تبرع خريجو كلية الطب البشري الدفعتين ٢٩ و٣٠، بمصروفات حفل التخرج، لشراء جهاز موجات صوتية ( سونار) لخدمة المرضي والمترددات علي قسم النساء والتوليد بمستشفى سوهاج الجامعي.

وأعرب عن سعادته بمبادرة الطلاب ومساهمتهم في مد يد العون، لخدمة المرضى، لافتاً الي ان هذه المبادرة الطلابية تأتي تنفيذاً للمبادرة الرئاسية بداية .

وقال النعماني أن مستشفيات جامعة سوهاج تشهد حالياً طفرة في التطوير والتحديث، مؤكداً حرص الجامعة علي توفير كل ماهو متاح لتحسين الخدمة الطبية المقدمة بها، والتواصل والشراكة مع كافة الجهات والمنظمات المجتمعية لتلبية احتياجات المواطنين وذلك لخدمة الأعداد الكبيرة من المواطنين المترددين عليها من مختلف محافظات الصعيد.

ومن جانبه أشاد الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية بهذه اللفتة الانسانية لطلاب الكلية و حرصهم علي شراء هذا الجهاز الطبي، لصالح المجتمع السوهاجي وشعورهم بأهمية دورهم النابع من انتمائهم الوطني وحب العمل التطوعي في دعم المجتمع، حيث يعد هذا العام الثالث الذي يتبرع به ابناء الكلية من الدفعات المختلفة بأجهزة طبية لدعم المستشفيات الجامعية، لافتاً الي ان تكلفة الجهاز بلّغت ٦٥٠ الف جنيه.

وقال الدكتور صلاح رشدي رئيس قسم النساء والتوليد، إن جهاز الموجات الصوتية ( سونار) الذي تبرع به طلاب الدفعة ٢٩ و ٣٠، سوف يخدم الآلاف من المرضى المترددات علي وحدة الاورام والعناية المركزة بالقسم والتي يصعب نقلهم خارج الوحدة، وسوف يساهم في توجيه التشخيص والعلاج للعديد من الأمراض والحالات الصحية.

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الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج مستشفى سوهاج الجامعي مستشفى سوهاج العمل التطوعي الدكتور مجدي القاضي